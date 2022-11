Zinedine Zidane déclare la vérité : «Je le dis. Le meilleur attaquant français le plus doué est…»

Ils ont été les dominants des 15 dernières années du football mondial, mais malgré tout, tous les deux ont des détracteurs, des critiques, ce qui à ce stade des courses, est inexplicable.

Cristiano Ronaldo et Leo Messi disputeront leur dernière Coupe du monde au Qatar en 2022 et l’angoisse de les voir jouer est grande. Face à ces critiques, celle qui s’est fâchée et a envoyé un message clair, c’est Nani.

L’ancien footballeur de l’équipe nationale de Manchester United et du Portugal, Nani a assuré : «Le meilleur joueur ? Il est portugais. Cristiano Ronaldo. Ils me posent beaucoup cette question. Je suis portugais, j’ai joué avec lui pendant de nombreuses années caractéristiques.

Maintenant, beaucoup disent : il ne dribble pas, il ne dribble pas, il marque juste des buts comme ça. Nous sommes plus nombreux à le connaître par derrière, nous savons qu’il est capable. Les années ont passé, il est logique que le joueur change sa façon de jouer sur le terrain».

Dans le même ordre d’idées, Nani a ajouté : «Cela ne veut pas dire que je n’aime pas Messi. Ce n’est pas parce que vous êtes un compatriote que vous parlez en bien de lui. Non, non. Messi est quelque chose de surréaliste et c’est un plaisir à regarder lui jouer.

Mais, pour moi, j’ai toujours dit que Cristiano est le meilleur parce qu’il frappe avec sa gauche, il frappe avec sa droite, il dirige, il dribble, il court, il marque des buts, il assiste. Il est très complet. Chacun a sa préférence. Si quelqu’un dit que Messi est le meilleur, ça va, tu ne parles de personne, tu parles de Messi».

Cette saison a marqué une pause dans le combat entre Cristiano et Leo Messi. L’Argentin a connu une année spectaculaire avec le PSG marquant 12 buts, 13 passes décisives et étant la star de l’équipe, tandis que Cristiano Ronaldo fait l’actualité pour ses problèmes avec Erik Ten Hag et ses problèmes extra-football.

Le Portugais était plus un remplaçant qu’un titulaire, il a raté des matchs importants à cause des sanctions du club et arrive à Qatar 2022 de la pire des manières, en fait, c’est la saison avec le moins de buts de sa carrière. Malgré tout cela, pour Nani, le meilleur de tous est Cristiano Ronaldo.