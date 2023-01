Washington prolonge le moratoire sur les expulsions de Hongkongais fuyant la Chine

Joe Biden a ordonné jeudi 26 janvier que soit prolongé de deux ans le programme permettant aux Hongkongais résidant aux États-Unis, dont beaucoup cherchent à échapper à la répression chinoise, d’y rester au-delà de la durée permise par leurs visas.

«Les États-Unis soutiennent les droits humains et les libertés fondamentales des habitants de Hong Kong. La République populaire de Chine n’a cessé d’affaiblir ces droits et libertés», a justifié le président américain dans une note.

Joe Biden dénonce l’attaque contre l’autonomie de Hong Kong

Cette prolongation sur le fil, à quelques jours de la fin prévue de ce programme, pourrait encore aviver les tensions avec Pékin, déjà alimentées par le statut de Taïwan, les disputes commerciales et le soutien chinois à la Russie. Les États-Unis offrent ainsi «refuge aux habitants de Hong Kong privés de leurs libertés», a ajouté Joe Biden.

Le président a dénoncé l’«attaque contre l’autonomie de Hong Kong» et l’«affaiblissement» des institutions démocratiques encore en place, y compris l’arrestation d’au moins 150 personnalités politiques et militants depuis 2020 et le maintien en détention de plus de 1.200 prisonniers politiques, selon Washington.

