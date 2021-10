Voir les joueurs de United qui ont tenu une réunion pour faire limoger Ole Gunnar Solskjaer

Selon les rapports des tabloïds anglais, les joueurs de Manchester United ont tenu une réunion pour savoir si le manager actuel est apte à faire avancer le club.

Manchester United a été blanchi à la chaux par ses rivaux Liverpool lors d’une performance irrégulière au Theatre of Dreams.

Liverpool a pris le volant avec une avance de 4-0 à la mi-temps avant que Mohamed Salah n’ajoute le cinquième du match pour compléter son triplé à la 50e.

La défaite laisse United à huit points du leader Chelsea et n’a pas gagné en quatre matchs de Premier League. Le Guardian rapporte maintenant que les joueurs se sont entretenus pour savoir si le manager est suffisamment en forme pour assumer le rôle de leader du club.

Aucun joueur, selon eux, n’est plus grand que le club, mais Ole Gunnar Solskjaer gère certainement une équipe qui a des joueurs plus grands et plus égocentriques que lui. Des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Raphaël Varane entre autres.

Le conseil d’administration de Manchester United organise également une série de réunions en coulisses alors qu’il s’assoit pour discuter de l’avenir du manager et du club dans son ensemble.

United a investi plus de 450 millions de livres sterling dans des signatures dont Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho cet été.