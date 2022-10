Victoria Beckham lâche la vérité : «J’ai décidé de retirer un tatouage de David Beckham parce que…»

Le footballeur brésilien a assuré que «chez lui il n’y a que du football» et qu’il regarde ses propres matches entre trois et quatre fois pour les analyser.

Carlos Henrique Casemiro commence à ouvrir une brèche à Manchester United . Le quintuple champion de la Ligue des champions, depuis la pause de l’équipe nationale, a considérablement accru sa présence sur le green et a été titulaire lors des trois derniers matchs de l’équipe dirigée par Ten Hag.

Jeudi soir, il a même failli signer ses débuts de buteur pour les Red Devils avec un superbe but contre Omonia Nicosia, mais son tir est allé légèrement haut.

Le milieu de terrain brésilien est un travailleur infatigable et ses efforts sont récompensés. Et c’est que son obsession pour le football et l’amélioration de ses performances est telle que son partenaire commence à en avoir marre.

Casemiro s’est entretenu avec les médias officiels de United et a avoué qu’il revoyait toujours les statistiques et analysait les images après les matchs :

«Je les regarde beaucoup et j’aime ça. Je pense que je regarde mes matchs trois ou quatre fois. C’est la façon dont vous apprenez et vous développez en corrigeant les erreurs. Je pense que c’est la clé pour continuer à évoluer dans le football», a-t-il déclaré.

«Je regarde beaucoup de football. J’aime. Ma femme s’énerve un peu parce qu’à la maison il n’y a que du football. Le football est ma passion, c’est mon âme, et je pense que cela a été la clé de mon succès. Je adore le football. J’adore regarder le football.»

L’histoire d’amour de Casemiro et Anna Mariana

Les deux Brésiliens se sont rencontrés en 2011, alors que le footballeur défendait encore le maillot de São Paulo. Trois ans plus tard, ils se sont mariés lors d’un mariage spectaculaire organisé au Brésil avec plus de 500 invités et une superbe présentation du couple.

Avant de descendre l’allée, Anna Mariana, qui a trois ans de plus que Casemiro, a étudié l’administration et la gestion des entreprises et a lancé peu de temps après sa propre entreprise en tant que maquilleuse.

Ensemble, ils sont ensemble depuis plus de dix ans et ils ont deux enfants en commun : Sara, six ans, et Caio, le plus jeune de la maison qui n’a qu’un an. Le footballeur leur dédie souvent quelques messages sur les réseaux sociaux et pose avec eux, au même titre qu’avec Anna Mariana.

La Brésilienne a toujours soutenu son mari partout où il est passé et il y a quelques jours à peine, on a pu la voir dans les tribunes accompagnée de ses petits pour voir le match Brésil-Tunisie au Parc des Princes à Paris.