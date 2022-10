Shakira justifie enfin l’infidélité de Gerard Piqué : «Je le répète. Ce n’était pas ta faute. Je…»

Des milliers de followers du chanteur assurent que ces phrases donnent un indice sur ce qui s’est passé avec le footballeur barcelonais.

Shakira s’est une nouvelle fois tournée vers ses réseaux sociaux pour partager un nouveau message avec lequel ses followers prétendent donner des indices sur ce qui s’est passé avec Gerard Piqué, dont elle a officialisé sa rupture en juin dernier et qui est désormais heureuse dans sa romance avec Clara Chía Martí, la jeune femme qui est présumée être la troisième en discorde parmi les célèbres.

C’était jeudi dernier lorsque la chanteuse colombienne a cassé les réseaux en écrivant : «Ce n’était pas ta faute» et hier après-midi «Pas même la mienne», générant une série d’avis de ses fans qui lui ont été fidèles au milieu du scandale .

Ce matin, suite à la conversation, il a écrit : «C’était la faute à la monotonie» provoquant un émoi parmi ses followers qui lui demandent de préciser s’ils font partie de son nouveau single et s’il aurait quelque chose à voir avec son ex- partenaire.

Plus tard, il a partagé un court extrait de la vidéo qui est présumée être son nouveau tube de l’année : «Je n’ai jamais rien dit, mais ça faisait mal. Je savais que ça arriverait», a-t- il écrit au bas d’une image montrant le pied d’un homme marcher sur un coeur

Et c’est qu’il y a quelques semaines à peine, dans son interview pour le magazine Elle, Shakira a mentionné que la situation qu’elle a traversée ces derniers mois l’a inspirée à créer de nouvelles chansons.

À l’heure actuelle, la publication compte plus de 230 000 réactions et des milliers de commentaires dans lesquels ils lui demandent de mettre fin au mystère et de dire une fois pour toutes à quoi il se réfère avec ces phrases puissantes.

«Allez bébé, ça suffit. Lâche ça»; «J’ai l’impression que le meilleur album jamais vu est sur le point de sortir» ; «Gérard tremble» ; «Ce n’était pas ta faute, c’était la faute de la monotonie que tu vois dans les paroles que tu ne veux laisser personne dans la relation aussi mauvais» ; «C’était la faute au manque de valeurs de sa part» ; «La reine est de retour» ; «Naaa, les infidélités ne doivent pas être justifiées», ont-ils écrit.