Urgent : Robinho condamné à neuf ans de prison

Cardi B est honnête lors du procès contre Tasha K, la blogueuse qui l’a accusée de prostitution et de consommation de drogue.

Cardi B a avoué avoir pensé à se suicider après avoir lu les mensonges que la blogueuse et youtubeuse Tasha K, qui comptait un million d’abonnés, publiait à son sujet.

Le célèbre chanteur américain avait fait cet aveu lors du procès en diffamation, intenté la poursuite en 2019, contre Tasha K (Latasha Kebe).

L’équipe juridique de Cardi B accuse Tasha K, selon ‘E! News’, pour diffusion de rumeurs malveillantes, d’allégations diffamatoires et de fausses informations sur des célébrités.

«Je voulais me suicider. Je me sentais vaincue et déprimée et je ne voulais pas coucher avec mon mari (Offset)», a déclaré Cardi B (Belcalis Marlenis Almánzar) en larmes sur le banc d’un tribunal fédéral de Géorgie dans des déclarations publiées. par le site TMZ.

«J’en suis venue à penser que je ne méritais pas mon fils», a expliqué Cardi B pour montrer la situation extrême dans laquelle les publications de la blogueuse l’ont conduite.

Interrogée sur son opinion sur Tasha K, la chanteuse a été franche : «J’avais l’impression que seul un démon pouvait faire cette merde.»

Les mensonges de Tasha K qui ont amené Cardi B à penser au suicide ont été publiés entre 2018 et 2019. La blogueuse a accusé la chanteuse de s’être prostituée, d’avoir été infectée par différentes maladies sexuellement transmissibles et de consommer de la drogue.