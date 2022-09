Une mère et sa fille de deux ans tuées dans le Morbihan

Vingt et un combattants séparatistes et six membres d’Al-Qaïda ont été tués mardi dans une attaque du groupe jihadiste dans le sud du Yémen, ont indiqué des sources gouvernementales et de sécurité à l’AFP.

Selon ces sources, les combattants d’Al-Qaïda ont attaqué des positions des forces séparatistes sudistes de la «Ceinture de sécurité» dans le gouvernorat d’Abyan.

Les combats, qui ont duré environ trois heures, «ont fait 21 morts parmi les militaires, dont un officier, et 6 parmi les combattants d’Al-Qaïda», a affirmé un responsable gouvernemental. Le bilan a été confirmé à l’AFP par deux autres sources sécuritaires.

Le conflit qui ravage le Yémen depuis 2014 oppose les forces gouvernementales, appuyées par une coalition militaire menée par l’Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, proches de l’Iran. Les insurgés contrôlent la capitale Sanaa et de larges pans du territoire dans le nord et l’ouest du pays.

Mais le camp anti-Houthis comprend des forces hétéroclites, comme ces combattants séparatistes visés mardi. Ils appartiennent à la force dite «Ceinture de sécurité», entraînée et équipée par les Émirats arabes unis, un pilier de la coalition. Ils aspirent à créer un Yémen du Sud indépendant, comme il l’était jusqu’en 1990.

La Ceinture de sécurité est chargée de protéger les régions du sud, qui, avec un accès à la mer et à la Corne de l’Afrique, intéressent particulièrement les Emirats. Le chaos entraîné par la guerre a profité aux groupes armés, parmi lesquels Aqpa, qui a mené des attaques contre les Houthis et les forces gouvernementales. Les forces de la «Ceinture de sécurité» ont affirmé avoir lancé il y a quelques jours «une campagne militaire d’envergure pour lutter contre le terrorisme à Abyan».

La guerre au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, les deux tiers de la population ayant besoin d’aide humanitaire, selon l’ONU.

Avec AFP