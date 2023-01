Un nouveau conflit en vue entre Shakira et Gérard Piqué

Après leur récent accrochage, la chanteuse et l’ancien joueur de football, dans les prochains jours, devront s’affronter à nouveau. Ceci concernant l’anniversaire de leur enfant Milan Piqué.

Depuis que Shakira et Piqué ont annoncé la fin de la production, tout a été cause de conflits, qui, loin de se terminer, de nouveaux chapitres s’ajoutent chaque jour. Dimanche, Milan aura dix ans, et Sasha le fera la semaine prochaine, la fête familiale des enfants n’échappe pas à la dispute.

Cependant, les yeux sont tournés vers l’organisation d’événements aussi importants pour n’importe quel enfant. L’anniversaire de Milan Piqué soulève plus de questions que de certitudes. Les plus de 80 millions de followers du Colombien et les presque 22 millions de Gérard se demandent s’il y aura une fête commune ou si les enfants auront des anniversaires séparés.

Shakira, il y a quelques jours, a de nouveau fait l’actualité après avoir placé une sorcière sur son balcon face à la maison de ses anciens beaux-parents, avec qui tout indique que le climat n’est pas très harmonieux. Clairement la situation n’est pas encore prête pour une fête réunie avec l’ancien footballeur et sa petite amie.

Les hypothèses se multiplient. Les enfants de Shakira et Piqué sont toujours à Barcelone pour leurs engagements scolaires. Le 22 janvier coïncide avec le quatrième jour de la Kings League , dont les 6 matchs seront diffusés en direct depuis la chaîne officielle Twitch, il est donc très probable que le fondateur de Kosmos et président de ladite ligue sera présent sur le plateau commentant les jeux avec Ibai et d’autres participants.

Shakira a momentanément reporté son déménagement à Miami, il est donc également possible qu’en raison de la santé délicate de son père, elle ait profité de l’occasion pour partager avec lui puisqu’il est à la clinique Teknon-Quirón de Barcelone. Pour le moment, il faudra patienter jusqu’à dimanche, le jour où Milan Piqué soufflera les bougies et les réponses aux questions se dévoileront.