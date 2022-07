Un missile russe tue un multimillionnaire ukrainien

Le bras de fer entre Cristiano Ronaldo et Manchester United continue. Ce dimanche, l’attaquant portugais est revenu jouer pour l’équipe d’Angleterre, débutant en amical (1-1) avec le Rayo Vallecano, mais il n’a même pas attendu la fin du match pour quitter Old Trafford.

Remplacé à la mi-temps par Amad Diallo, Ronaldo a été rattrapé par des supporters à la sortie du stade en compagnie de Diogo Dalot et avant la fin du match avec l’équipe d’Espagne. Le moment a été dénoncé par plusieurs fans de Man United sur les réseaux sociaux.

Not even waited for the final whistle 😮‍💨 pic.twitter.com/jraOWdoPd5

— Gaz (@CantonaManc) July 31, 2022