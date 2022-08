Tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur la romance de Gerard Piqué et Clara Chía

Quelques semaines seulement après avoir annoncé sa séparation d’avec Shakira, le footballeur est apparu main dans la main avec une femme blonde identifiée comme Clara Chía Martí.

La relation entre Gerard Piqué et Clara Chía Martí nous a tous pris par surprise. D’autant que personne n’imaginait que l’idylle de plus de 10 ans entre le footballeur et Shakira aurait une fin aussi amère.

Quelques semaines seulement après avoir annoncé leur séparation et s’être assuré que tous deux s’étaient mis d’accord pour ne pas présenter d’autres couples en public, Gerard Piqué aurait enfreint les règles et s’est présenté avec la jeune femme au mariage de l’un de ses meilleurs amis. Mais qui est Clara Chia ? Voici ce que nous savons jusqu’à présent de sa relation avec Piqué :

1. Clara Chía n’a que 23 ans.

2. Ils se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient, car Chía Martí faisait partie de l’équipe de promotion du footballeur barcelonais.

3. On pense qu’ils sont en couple depuis un an et que Shakira a tenté de récupérer Piqué mais n’y est plus parvenue.

4. Il y a des rumeurs selon lesquelles Gerard Piqué est déjà fiancé à Clara Chía, car sur les photos publiées par le magazine «Hola!» elle apparaît avec une énorme bague à l’annulaire.