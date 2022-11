Shakira réagit à l’annonce de la retraite de Gérard Piqué (vidéo)

Xavi Hernández a commenté la décision de Gerard Piqué de mettre fin à sa carrière, faisant de ce samedi, contre Almeria, soit son dernier match avec le FC Barcelone.

«Le match a été conditionné par les adieux de Piqué, il mérite tous les éloges, j’ai eu la chance d’être son coéquipier. Les circonstances l’ont amené à décider d’arrêter. J’ai vécu une situation similaire et il est normal de s’effacer. Il avait un contrat et décider de partir maintenant est un geste de grandeur. C’est une légende du club et il mérite d’être reconnu comme tel»

«Nous avons eu une conversation cet été et je lui ai fait part de mes intentions. Ce fut l’un des jours les plus difficiles de ma carrière d’entraîneur, et maintenant aussi. C’est arrivé à tout le monde et quand vient le moment où on ne se sent plus si utile il faut se débrouiller. Nous l’avons découvert cette semaine», a-t-il déclaré.