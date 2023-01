Shakira : la chanteuse réapparaît avec un message à Gérard Piqué

La chanteuse colombienne a fêté l’anniversaire de son fils Milan à la maison et est sortie sur le balcon en portant un sweat-shirt avec l’un des couplets de sa chanson avec Bizarrap.

Shakira est devenue l’un des noms les plus en vue du début de l’année grâce au succès retentissant obtenu avec la sortie de sa chanson avec Bizarrap.

La chanson a été numéro un dans plus d’une douzaine de pays, a accumulé plus de 100 millions de vues sur YouTube et Spotify, a été considérée comme le moyen idéal pour se venger de Gerard Piqué et Clara Chía et est déjà un hymne pour des millions de femmes, surtout le verset qui dit que ‘les femmes ne pleurent plus, les femmes facturent.

Mais ces mots reflètent aussi l’excellent moment que vit actuellement la chanteuse colombienne, qui fait fortune avec la chanson et qui a déjà préparé sa nouvelle collaboration pour continuer à balayer le monde de la musique.

Shakira est totalement concentrée sur son travail et met de côté sa souffrance pour que l’ex-footballeur fasse simplement du profit, même si les «messages» à Piqué ne s’arrêtent pas.

Le dernier a été de profiter de sa dernière apparition pour exhiber un nouveau sweat, un vêtement avec le désormais célèbre ‘women don’t cry, women bill’ estampillé sur le devant.

Shakira est sortie sur le balcon de sa maison vêtue de ce sweat précisément le jour même où elle allait coïncider avec Piqué à l’occasion du dixième anniversaire de son fils Milan, l’un des deux que le couple a en commun.

Celle de Barranquilla est sortie sur le balcon de son manoir à Esplugues de Llobregat pour remercier l’amour d’une poignée de fans qui étaient devant la porte d’entrée en train de chanter joyeux anniversaire à Milan ou de dédier des messages pleins d’amour à Shakira.

Dans les images capturées par les caméras d’Europa Press, vous pouvez voir la chanteuse la plus souriante rencontrer ses followers en moins d’une heure pour prendre quelques photos.

Son frère Tonino, pour sa part, est sorti dans la rue quelques minutes avant pour enregistrer ces personnes et les remercier pour l’amour qu’ils ont donné à l’artiste.

Piqué est entré par la maison de ses parents

Tout au long du week-end, de nombreux travailleurs sont arrivés chez Shakira pour préparer la fête du petit Milan, un événement où les ballons, les jeux et un gigantesque gâteau ne manquaient pas.

Le garçon joyeux anniversaire est arrivé sur les lieux accompagné de son père, Gerard Piqué, mais il a préféré ne pas entrer directement dans la maison qu’il a partagée pendant des années avec Shakira, mais a plutôt préféré accéder d’abord à la maison de ses parents , qui est reliée au maison de la chanteuse