Shakira et Piqué surprennent les internautes avec leur «geste» amoureux, au milieu de la polémique

Depuis l’annonce de leur séparation en juin dernier, le Colombienne et l’Espagnol se livrent une bataille constante

La nouvelle chanson de Shakira et Bizarrap est devenue un phénomène musical, ce qui a permis à la Colombienne de se défouler sur ce qu’elle a vécu dans sa relation avec son ex Gerard Piqué, qui n’est pas resté silencieux devant les fléchettes vénéneuses de l’interprète.

Maintenant, encore une fois Shakira et son ex Gerard Piqué reviennent dans l’actualité et pas précisément à cause de leurs agressions l’un contre l’autre, puisque leur éloignement est évident, puisqu’ils ont annoncé leur séparation en juin dernier, après 12 ans de relation et deux enfants en commun.

Et c’est que les utilisateurs sur les réseaux sociaux ont mis en évidence un geste apparemment amical entre l’ancien couple, qui a semé la confusion et qu’ils ne comprennent pas comment, après avoir montré leur relation froide à plusieurs reprises, cet épisode s’est produit.

Au cours des six derniers mois, ils ont joué dans des épisodes très controversés où la Colombienne a exposé ses sentiments à travers la musique, tandis que le footballeur s’est également battu avec ses allusions.

Malgré cette situation, l’ex-partenaire continue de se suivre sur les réseaux sociaux, ce qui a semé la confusion chez les fans, qui se demandent pourquoi ils sont toujours amis sur les plateformes ? Et il faut rappeler que leur relation n’a été limitée qu’à leur rôle de parents.

Alors que l’auteur-compositeur-interprète en suit à peine 155, son ex en suit 366, dont les deux, auxquels s’est ajouté qu’aucun d’eux n’a supprimé leurs publications de l’époque où ils étaient en couple et gaspillaient l’amour.

Cette situation a déconcerté de nombreux utilisateurs, bien que d’autres applaudissent que l’ex-partenaire ne se soit pas retiré des réseaux et qu’ils continuent d’être «amis».