Shakira : ce sont les controverses où ils ont qualifiée l’ex de Gerard Piqué d’arrogante

Selon une source proche de Clara Chía Martí, le footballeur est tombé amoureux d’elle car elle entretient de bonnes relations avec ses amis, ce que son ex-partenaire n’avait pas.

S«Ma fille, bonjour», lui a dit la chanteuse cubaine à cette occasion.hakira et Gerard Piqué sont en polémique depuis trois mois, depuis qu’ils ont annoncé leur séparation, où le footballeur a été accusé d’avoir été infidèle avec une jeune fille de 23 ans.

Maintenant et après les photographies publiées par le magazine «HOLA», où l’Espagnol est vu avec sa nouvelle petite amie, Clara Chía Martí arrivant au mariage d’Albert Pedret et Anna Tormo, qui a eu lieu sur la Costa Brava, des soupçons d’infidélité de la part du footballeur sont devenus plus forts.

Alors l’œil du public s’est demandé pourquoi Gerard Piqué avait préféré la jeune femme de 23 ans à Shakira et la raison serait apparemment le personnage de la chanteuse, puisqu’une source proche de Clara Chía Martí a révélé à l’émission «Save me» que «il aime la façon dont Clara s’intègre avec ses amis».

Et c’est qu’à certaines occasions, la chanteuse de «Pies descalzos» a été qualifié de pédant et d’arrogant, polémiques récemment reprises par «Gossip No Like».

Vous ne pouvez pas regarder Shakira dans les yeux

Cristina Cárdenas a révélé à un média en Espagne que tout en remplissant ses fonctions de coordinatrice supplémentaire sur le plateau, elle était agacée par certains comportements de la Colombienne : «Shakira ne peut pas être regardée, vous ne pouvez pas la prendre en photo, vous ne pouvez pas parler, tu ne peux pas lui parler, c’est strictement interdit».

Cárdenas a poursuivi son histoire en disant qu’«elle est autoritaire» et à différentes occasions, elle a retiré des personnes des enregistrements: «Pas vous, vous l’étiez, pointant du doigt comme ça.»

De plus, la femme a déclaré qu’en raison des demandes du chanteur, les heures de travail sont allongées : «Un spot de Shakira, qui pourrait durer quatre heures à cause des prises de vue, prend dix-sept heures.

Les anciens employés de Shakira poursuivis pour licenciement abusif

Maritza Isabel de Ávila et Divier, ont poursuivi en 2012 l’artiste et sa compagnie devant un tribunal de Barcelone pour «licenciement nul et subsidiairement abusif».

De Ávila a travaillé pendant 24 ans pour nettoyer, faire les courses et cuisiner au service de Shakira, tandis que Hernández a été son chauffeur et cuisinier pendant onze ans, et c’est lui qui a refusé de préparer un poulet car il était tard dans la nuit, ce qui a donné lieu à une vive dispute avec l’artiste.

«Tu sais, tu ne m’es d’aucune utilité comme ça, sors d’ici. Les gens qui travaillent pour moi doivent travailler jusqu’à ce que j’en ai envie. Va-t’en, je ne veux plus te voir, sors d’ici. ma maison… je verrai ce que je ferai de toi», aurait dit Shakira.

Après cet épisode, les ouvriers ont quitté la maison de l’artiste, ont dormi sur un banc en Espagne et «appelé Antonio de la Rúa (ex-petit ami du chanteur)», qui a payé un appartement et leur a donné à manger à Barcelone «pendant plusieurs jours».

Shakira a snobé Celia Cruz

Celia Cruz était une chanteuse qui ne disait du mal de personne, cependant, elle avait un agacement visible avec Shakira puisque la Cubaine s’est sentie offensée lorsqu’elle a dû partager un avion avec le Colombien et qu’elle n’a salué personne dans l’avion.

«Ma fille, bonjour», lui a dit la chanteuse cubaine à cette occasion.

Shakira qualifiée de nazie

En 2018, Shakira a fait sa tournée «El Dorado World Tour», qui a été un succès, cependant, un collier de son merchandising a été rejeté par le public, puisque le symbole d’un soleil noir, associé à l’occultisme, était représenté sur le pendentif. et les pratiques religieuses nazies.