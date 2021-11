Sergio Ramos, c’est confirmé…

Même s’il est remis de ses blessures, Sergio Ramos ne figure toujours pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de Nantes.

Il faudra encore patienter pour voir Sergio Ramos débuter avec le Paris Saint-Germain. Même s’il n’est plus blessé, le défenseur espagnol ne figure pas dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la réception de Nantes.

«Ramos s’entraîne bien, avait confié le coach argentin vendredi en conférence de presse. Il a fait trois entraînements avec le groupe la semaine dernière. Je pense que sa progression est très bonne, il continue dans la bonne voie.

On va voir s’il peut faire partie du groupe. Pour un champion comme lui, ce n’est pas évident de ne pas jouer, mais il s’entraîne bien. Il montre de la maturité et de la patience. Il progresse. Il montre sa force pour affronter cette situation.»

Ramos n’est pas le seul absent puisque Presnel Kimpembe et Marquinhos manquent à l’appel, en plus des absents annoncés vendredi (Letellier, Donnarumma, Rafinha, Draxler). En revanche, comme attendu, Lionel Messi et Neymar sont bien dans le groupe. Le Brésilien devrait être remplaçant au coup d’envoi tandis que la situation est plus floue pour l’Argentin.

Les compos probables:

PSG: Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Bernat (ou Nuno Mendes)- Wijnaldum, Danilo (ou Verratti), Gueye – Messi (ou Icardi), Mbappé, Di Maria

Nantes: Lafont – Appiah (ou Corchia), Girotto, Castelletto, Fabio – Coco, Cyprien, Chirivella, Moutoussamy – Blas, Kolo Muani