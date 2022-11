Seine-Maritime : trois des neuf évadés d’un centre de rétention retrouvés et condamnés

Trois des neuf hommes qui s’étaient évadés mi-octobre d’un centre de rétention administrative (CRA) installé dans les locaux d’une école de police à Oissel (Seine-Maritime) ont été retrouvés et condamnés, a-t-on appris ce mardi 15 novembre auprès du parquet de Rouen.

Un premier évadé, un Tunisien de 25 ans, qui avait été retrouvé le 22 octobre à Brest, a été condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Rouen.

Le parquet a fait appel, «estimant qu’une peine ferme avec mandat de dépôt était nécessaire pour réprimer ce type de faits», a expliqué à l’AFP le procureur de la République de Rouen Frédéric Teillet.

Deux autres fugitifs, un Sénégalais de 18 ans retrouvé le 9 novembre à Paris et un Algérien de 25 ans arrêté à Saint-Nazaire le 11 novembre, ont été condamnés lundi par le tribunal correctionnel de Rouen pour soustraction en réunion à une rétention administrative.

Le fugitif sénégalais a été condamné à quatre mois de prison ferme avec mandat de dépôt tandis que l’évadé tunisien a écopé de cinq mois ferme, également avec mandat de dépôt.

Un centre vétuste

Considéré comme vétuste, le CRA de Rouen-Oissel a fait l’objet en 2018 d’un rapport de la Cimade, qui intervient auprès des étrangers. Dans ce document, l’association confirmait la vétusté du CRA d’Oissel.

Le syndicat Unsa police de Seine-Maritime a demandé «une enveloppe budgétaire pour la réalisation de travaux au CRA pour la sécurité de nos collègues et pour que ce genre de situation ne puisse plus se reproduire», soulignant que le bâtiment en cause, «situé dans l’enceinte de l’école de police n’était pas vraiment adapté».

Avec AFP