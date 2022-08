Robben lâche la vérité : «J’ai vu Pélé, Ronaldo et Ronaldinho mais meilleur joueur brésilien…»

Le juge chargé de l’affaire a déterminé en juin que l’avocat de la femme qui avait dénoncé le Portugais pour viol présumé avait agi «de mauvaise foi».

Kathryn Mayorga, la femme qui a accusé Cristiano Ronaldo d’un viol présumé à Las Vegas à l’été 2009, a fait appel de la décision de la juge Jennifer Dorsey de rejeter l’affaire. Tel que publié par le tabloïd britannique The Mirror, l’équipe juridique de Mayorga est prête pour la bataille et a décidé de rejeter la décision de Dorsey, qui a conduit au rejet du procès en juillet dernier parce que son avocat principal, Leslie Mark Stovall, il a agi de «mauvaise foi» et a fondé une partie de son accusation sur des documents confidentiels «volés».

Le juge a même expulsé Stovall du tribunal le 10 juin et jugé qu’il avait fait tout son possible pour maintenir l’affaire sur pied, allant même au-delà de l’éthique : «Il a franchi la frontière du comportement éthique avant de présenter cette action et son mépris pour le règles de ce tribunal a continué sans relâche.

En outre, il a souligné que Cristiano avait été gravement lésé par la conduite de l’avocat et ses arguments «frivoles et peu convaincants», c’est pourquoi il a conclu qu’il était correct de rejeter l’affaire de Mayorga sans possibilité de la présenter à nouveau.

Il convient de rappeler que Kathryn a déjà empoché une somme juteuse dans le passé après avoir conclu un accord avec Ronaldo, mais maintenant elle veut annuler ce document extrajudiciaire et exige le paiement de 63 millions d’euros.

L’accusation est arrivée au tribunal en 2018 et peu de temps après que Ronaldo a défendu son innocence : «Je nie fermement les accusations portées contre moi. Le viol est un crime odieux qui va à l’encontre de tout ce que je suis et en quoi je crois.

Cristiano réclame des milliers d’euros

Il y a deux mois, lorsque la condamnation qui a donné lieu à l’appel a eu lieu, les avocats de Cristiano ont exigé de la juge Jennifer Dorsey que l’avocat de Mayorga, Stovall, verse au joueur 600 000 euros et le rende responsable d’avoir réclamé des millions de dollars dans une réclamation échouée.

Ils l’ont accusé d’avoir obtenu des communications confidentielles avocat-client et d’avoir tenté de les rendre publiques. Par ailleurs, selon The Mirror, l’international portugais tente également de récupérer des milliers d’euros correspondant aux frais de justice de Leslie Stovall.

Et ce n’est pas le seul processus ouvert sur le sujet, car l’affaire est toujours en cours pour savoir si les dossiers d’enquête de la police de Las Vegas peuvent être communiqués à la presse.