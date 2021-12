Richarlison a ému tout le monde avec une confession déchirante sur son enfance

Le footballeur brésilien a grandi dans la pauvreté, entouré de violence et de drogue, mais selon ce qu’il a dit, le football lui a sauvé la vie. Son histoire dure.

Après les JO et la Copa América, Richarlison a gagné la sympathie des supporters argentins pour ses constantes croix de passé sur les réseaux sociaux.

Le footballeur d’Everton a également reconnu se sentir à l’aise avec le jeu dialectique mais dans une interview réalisée par le journal AS, il s’est exprimé à cœur ouvert et a reconnu que le football lui avait sauvé la vie.

«Mon enfance a été très pauvre. Depuis que je suis petite, je voyais mes parents travailler toute la journée et chaque mois, il était difficile d’avoir assez d’argent pour atteindre le minimum. aide à domicile. Nous vivions dans un quartier pauvre et dangereux de la ville (Nova Venecia)», a-t-il déclaré.

Dans la même veine il poursuit : «J’ai vu beaucoup de mauvaises choses comme la drogue, la violence. C’était très compliqué, mais j’avais des anges gardiens qui m’ont toujours conduit sur le bon chemin. De toute façon, beaucoup d’amis d’enfance ont fini en prison, ils ils sont entrés dans le monde de la drogue et certains sont même morts.»

«Je suis revenu de l’école de football avec mes amis et il y avait une personne qui pensait qu’il vendait de la drogue dans le quartier où il vendait. Là, il a pointé l’arme sur ma tête et m’a menacé, mais j’ai eu l’esprit tranquille pour lui expliquer que j’étais sur le chemin de chez moi et qu’il ne vendait ni ne consommait de drogue», a-t-il poursuivi.

Et il a avoué : «Ils voulaient me tirer dessus, mais le football m’a littéralement sauvé la vie. Bien qu’il soit plus facile de parler maintenant, c’est quelque chose qui a marqué mon enfance et m’a encouragé à parcourir un chemin très différent de celui que certains amis ont emprunté.»

Pour conclure, il a raconté ses débuts dans le football et a rappelé, avec fierté, le jour où il a effectué le premier test.

«Je suis allé faire un test avec seulement l’argent pour l’aller simple parce que j’ai dépensé l’argent pour payer le billet de retour en nourriture pendant le voyage. J’ai donc donné ma vie pour avoir une place dans l’équipe et j’ai fini par obtenir ça», a conclu l’attaquant qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.