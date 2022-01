PSG : quatre nouveaux joueurs, dont Lionel Messi, positifs au Covid

Interrogé sur le défenseur le plus coriace qu’il ait affronté dans toute sa carrière professionnelle, l’historique Didier Drobga a fini par lâcher plusieurs noms dans sa réponse, parmi lesquels il a mis en évidence une paire de centraux espagnols qui formaient un duo inoubliable au FC Barcelone.

En plus d’admettre qu’il ne s’est pas amusé à avoir comme rivaux directs Nemanja Vidic et Rio Ferdinand dans le football anglais, le meilleur buteur étranger de tous les temps de Chelsea a déclaré que les adversaires qui l’avaient le plus compliqué au niveau international étaient Carles Puyol et Gerard Piqué.

«C’est très difficile pour moi de le dire à un seul défenseur car la plupart du temps, je jouais contre deux défenseurs. Donc, l’une des meilleures paires contre lesquelles j’ai joué était Vidic et Ferdinand, et l’autre était celle de Puyol et Piqué», a déclaré The King , dans des mots (2018) collectés sur la chaîne YouTube Soccer AM.

Bien sûr, après avoir vu qu’ils insistaient pour qu’il n’en reste qu’un seul comme son adversaire le plus complexe, Drogba a condamné : «Seulement 1 ? Je pense que j’ai martelé parce que nos combats étaient vraiment durs, mais, en même temps, classe».

Certains essaient de le faire moins à cause de sa personnalité en dehors du terrain ou à cause de ses performances dans des moments qui ne sont pas si bons au club culé, mais la réalité est que Piqué est l’un des meilleurs défenseurs de la dernière période.

Dans son palmarès, il compte deux triplés, un sextète, une Coupe du monde, un Championnat d’Europe, quatre titres d’UEFA Champions League et quatre apparitions en FIFA/FIFPro World 11. Les propos de Drogba confirment à quel point cela peut être difficile en tant que rival au plus haut niveau. niveau.