PSG : «Nous n’avons plus signé Ousmane Dembélé parce que…»

Liverpool va mal en ce moment. Que ce soit en championnat comme en Ligne des Champions, les Reds peinent à dérouler comme ils avaient l’habitude de le faire lors des saisons passées. Et si tout semble laisser place à un mauvais début de saison avec l’éventualité que la machine va finir par dérouler, le départ de Sadio Mané revient souvent.

Le Sénégalais, champion d’Afrique et vainqueur du ballon d’or africain a quitté les Reds lors du mercato estival, après 6 bonnes années passées à défendre l’équipe de Anfield. Et, lorsqu’on voit Liverpool aujourd’hui, on est tenté de dire que Sadio Mané manque à l’équipe. Et ce ne sont pas les supporters du club anglais qui vont nous contredire, puisqu’ils ne cessent de ramener le sujet à chaque fois que le club méforme.

Klopp a une justification à tout ça

Avec une équipe de Liverpool devenue l’ombre d’elle-même, Jürgen Klopp aussi, n’a pas manqué, lors d’un entretien avec Sport01, d’évoquer le départ de Mané, tout en justifiant cela avec la situation de Manchester City.

Selon le technicien allemand, il faut qu’une équipe change perpétuellement. Ainsi, il va falloir patienter pour que la mayonnaise finisse par reprendre.

Il a d’abord affirmé que : «Haaland est un footballeur exceptionnel et bien sûr, ils sont devenus plus forts grâce à lui. Vous devez juste savoir que Pep [Guardiola] est d’accord avec moi quand je dis que l’équipe doit être remaniée de temps en temps. Nous avons également gagné des joueurs et en avons perdu un (Sadio Mané) qui jouait presque toujours. Et cela prendra du temps», dit-il.

Le technicien poursuit : «Cela s’applique aussi bien à City qu’à nous. Mais quand on voit comment City joue, comment les ballons arrivent dans la surface de réparation, comment Erling reste dans les bons espaces, difficile d’éviter de marquer des buts. Très nombreux même».

L’entraîneur des Reds a persisté sur le fait qu’il est indéniablement dans la même situation que son nouvel rival en Premier League, incarné par les Sky Blues. Il affirme à cet effet que:

«Mais City a également abandonné beaucoup de joueurs et est également en transition, encore plus que nous. Cela fait partie du renouvellement d’une équipe performante. Ils ont abandonné Gabriel Jesus, Raheem Sterling, qui était un incontournable à Manchester pendant des années. Zinchenko aussi. Fernandinho a pris sa retraite ou plutôt est retourné au Brésil. Ils étaient des joueurs importants pour City. Et la saison est sacrément longue et est à nouveau interrompue par la Coupe du monde, personne n’a la moindre idée [de ce qui va se passer]».

Sauf que, contrairement à son équipe, City gagne et n’a perdu aucun match cette saison. Toutefois, nombreux sont ces fans qui souhaitent revoir Liverpool au sommet de son art.