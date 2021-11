PSG : après 4 mois de blessure, Sergio Ramos reçoit enfin une bonne nouvelle

Sergio Ramos a repris l’entraînement en groupe. Bien que l’évolution ait été plus lente que prévu, l’ancien joueur du Real Madrid s’est entraîné ce matin au Camp des Loges avec des coéquipiers comme Ander Herrera, Juan Bernat ou Icardi.

Le journal Le Parisien explique que le défenseur central se sent de mieux en mieux et que les services médicaux du PSG l’ont autorisé à participer pour la première fois depuis longtemps à une séance collective.

Sergio Ramos a rejoint un jeu joué dans un petit terrain et avec peu de footballeurs, une tâche qui encourage un travail intense et aide à gagner en précision. Les vétérans ont affronté les plus jeunes de l’équipe lors d’une agréable matinée dans la capitale française.

Une bonne nouvelle enfin pour l’Andalou, qui est en cale sèche depuis quatre mois en raison d’une maladie du soléaire qui ne lui a pas encore permis de faire ses débuts avec le PSG.

René, le frère du footballeur, a assuré la semaine dernière dans une interview à El Mundo qu’il reviendrait quand il ira bien.

«Il ne va pas prendre sa retraite, et le contrat ne va pas non plus être rompu. Il n’y a aucun doute sur Sergio», a-t-il expliqué, agacé par le bruit généré pendant tous ces mois.