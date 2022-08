Première image de Piqué embrassant publiquement sa petite amie (photo)

L’émission ‘Socialité’ a diffusé quelques photographies du joueur barcelonais accompagné de son nouveau partenaire lors d’une soirée à Puigcerdà.

Gerard Piqué est à nouveau un protagoniste dans la presse à potins pour sa nouvelle relation naissante après sa séparation d’avec Shakira.

Le défenseur central du FC Barcelone, selon la presse anglaise, entretient actuellement une liaison avec une jeune femme prénommée Clara Chía avec qui il a été photographié et avec qui il ne se cache plus.

Preuve en sont les images que l’émission ‘Socialité’ a diffusées en exclusivité ce samedi, quelques photos sur lesquelles on peut voir comment le Catalan embrasse sa partenaire sur la joue lors d’une soirée idyllique dans le nord de la Catalogne.

Selon le format Mediaset, Piqué et Chía ont passé vendredi soir à Puigcerdà, une zone située pratiquement à la frontière avec la France et très proche d’Andorre et de Bolvir, la petite commune où le joueur a acheté une maison il y a quelques années à peine.

Là, ils ont apprécié un concert de Dani Martín au Summerfest Cerdanya et ils n’ont pas hésité devant les regards d’éventuels badauds.

«Ils se sont blottis devant tout le monde», ont raconté des témoins à ‘Socialité’. «Leur attitude était détendue, donnant le sentiment qu’ils ne sont pas dans une phase initiale», a déclaré la présentatrice Nuria Marín.

«Ils se sont embrassés et il y a eu beaucoup de gestes de complicité : des câlins et des caresses», ajoutent les journalistes d’El Periódico, qui affirment également que le couple était accompagné du père et du frère de l’athlète ainsi que de plusieurs amis.

Piqué, à l’essai avec Shakira

Depuis que Gerard Piqué et Shakira ont rendu publique leur séparation, on a beaucoup parlé de la relation entre les deux, si la chanteuse voulait emmener ses enfants à Miami et comment ils essayaient de gérer le problème du mieux possible pour éviter d’aller en procès.

Cependant, il semble que la trêve soit terminée et qu’ils devront finalement s’affronter au tribunal. Comme Informalia l’a publié, il leur a été impossible de parvenir à un accord et ils attribuent cela aux conditions «absolument inabordables» que Barranquilla aurait exigées.