Pourquoi Kourtney Kardashian quitte-t-elle la télé-réalité et quitte-t-elle la ville ?

L’aînée des sœurs Kardashian-Jenner prévoit plusieurs changements dans sa vie

Kourtney Kardashian a plusieurs projets pour l’avenir, dont son prochain mariage avec son fiancé Travis Barker, cependant, parmi tous les changements qui s’annoncent dans sa vie, la célèbre envisage également d’arrêter de faire des émissions de téléréalité et de déménager dans une autre ville. Pourquoi le ferez-vous ? C’est ce qu’a dit la femme d’affaires dans une interview.

Kourtney, l’aînée des sœurs Kardashian-Jenner, est devenue célèbre en jouant dans la célèbre émission de téléréalité «Keeping Up With the Kardashians», une émission diffusée en 2007 et qui s’est terminée en 2021 après 14 ans et 20 saisons.

À partir de là, la famille a acquis une renommée et une reconnaissance mondiales et a placé tous ses membres parmi les personnes les plus célèbres et les plus controversées au monde. Kourtney Kardashian révèle qu’elle a arrêté les émissions de télé-réalité dans 5 ans et qu’elle a quitté la ville

À la suite de l’expérience que Kourtney Kardashian a eue avec KUWTK, il a déclaré qu’il arrêterait de faire des émissions de téléréalité dans 5 ans et qu’il déménagerait de Los Angeles, a-t-il déclaré à Variety. La raison de cette décision ? La fille de Kris Jenner veut vivre loin des caméras et des équipes qui la filment et la suivent partout.

Le mannequin a également déclaré qu’elle pouvait visualiser sa carrière loin de cet environnement et pense que l’émission de téléréalité Hulu pourrait être la dernière qu’elle fasse et qu’elle reflète sa personnalité devant une caméra.

«Je me vois vivre dans une autre ville… Je ne pense pas que je me reverrai tourner dans une série dans cinq ans. Je m’imaginerais probablement en train de vivre.

Elle a admis que les dernières années sur «Keeping Up With The Kardashians» étaient devenues «un endroit vraiment toxique» pour elle en raison d’un sentiment d’épuisement.

Kourtney Kardashian a assuré que l’émission de téléréalité s’était terminée pour plusieurs raisons : «Je pense que nous étions tous prêts à bouger au».