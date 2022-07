Pourquoi Kalidou Koulibaly n’a plus rejoint le Barça ? : voici les raisons

C’est fini à Rabat, au Maroc. La Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022 vient de connaître sa fin avec une équipe sud-africaine sacrée championne.

Les Banyana Banyana de Desiree Ellis se sont imposées 2-1 devant le Maroc. Lors de la première période, aucune des deux équipes n’a trouvé le chemin des filets. Après la pause, l’Afrique du Sud ouvre le bal avec un but de Hilda Magaia à la 64e minute. Dans le dernier quart d’heure, les Banyana Banyana double la mise grâce à un doublé de Magaia. Pour réduire l’écart et espérer une prolongation, le Maroc inscrit son premier but à la 80e minute par le biais de Rosella Ayane.

Malgré les neuf minutes de temps additionnel, les Lionnes d’Atlas n’ont pas pu revenir au score. Cerise sur le gâteau, l’Afrique du Sud remporte la CAN féminine 2022 pour la première fois après avoir échoué cinq fois. Rappelons que ce vendredi, la Zambie a battu le Nigeria 1-0 pour remporter le bronze pour la première fois. Les quatre nations que sont : l’Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigeria sont les représentantes de l’Afrique au prochain mondial féminin de 2023 au Nouvelle Zélande.