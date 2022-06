«Piqué souffre» : Joan Laporta fait des révélations sur le footballeur après sa séparation avec Shakira

En avril dernier, Shakira et Gérard Piqué publiaient un communiqué dans lequel ils annonçaient leur séparation, après douze ans de vie commune. Quelques heures plus tôt, des rumeurs circulaient sur la Toile concernant un supposé adultère du footballeur, qui n’a pas été épargné par les internautes. Face à cette vague de haine, le président du FC Barcelone a tenu à défendre son joueur.

Face aux nombreuses critiques auxquelles doit faire face Gérard Piqué, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, club dans lequel évolue le footballeur depuis 2008, a tenu à monter au créneau pour le défendre.

«Piqué souffre en ce moment. Dans l’inconscient collectif, on imagine les footballeurs avec la célébrité, l’argent et tout le reste, mais ce sont des êtres humains et Piqué est quelqu’un de bien […] Il a traversé une situation qui n’est pas agréable, avec des enfants très jeunes et il mérite l’estime et l’affection de ses fans», a-t-il déclaré.

Puis d’ajouter : «Ne faites pas attention aux rumeurs qui le font passer pour un homme frivole, sans sentiments, que rien ne touche. Je suis chanceux de le connaître et de le traiter en tant qu’être.

C’est une personne extraordinaire qui souffre actuellement. Et nous devons l’aider. Je serai le premier à lui donner l’amour qu’il mérite».

Des mots forts de la part du dirigeant sportif, qui n’a pas hésité à se ranger du côté des supporters de son joueur, face à la tempête médiatique.