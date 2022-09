Piqué a trompé Shakira avec une femme dans les toilettes avant de marcher avec Clara Chía

Le défenseur du FC Barcelone, Gerard Piqué, vient de faire part de son mécontentement par rapport à la couverture médiatique de sa rupture avec la chanteuse Shakira.

Gerard Piqué, a publié un communiqué sur la couverture médiatique de sa séparation avec la popstar Shakira.

Gerard Piqué en a marre

Piqué n’a cessé de faire la une des journaux depuis que Shakira et lui ont annoncé, le 4 juin dernier, qu’ils se séparaient après 12 ans de vie commune. Le chevronné espagnol, qui connait aussi des difficultés sur le plan sportif en ce moment, n’a pas aimé du tout la manière dont les médias se sont emparés de cette histoire et il a fini par manifester son ras-le-bol.

Le communiqué, posté par ses avocats, était très offensif. En voici le contenu :

«Depuis que Shakira et Gerard Piqué ont confirmé leur séparation dans une déclaration commune le 4 juin, diverses rumeurs et informations non vérifiées ont été publiées sur le joueur, sa famille et sa vie personnelle et donc privée.

Ces informations et images portent non seulement atteinte à son honneur et à son image, mais aussi aux droits de ses enfants, dont la sécurité et la protection sont sa première préoccupation.

La surveillance exercée par certains médias et paparazzi a été continue, obligeant notre client à modifier sa routine quotidienne dans le seul but de protéger ses enfants, sa famille et ses proches».

«Gerard Piqué a toujours respecté l’activité des médias et leur droit de publier des informations, et il est pleinement conscient du rôle fondamental que jouent les médias dans notre société.

Cependant, ces dernières semaines, il y a eu des intrusions qui dépassent les limites de la légalité, de sorte que notre client a été obligé de demander des injonctions et d’engager des actions en justice contre ceux qui perturbent sa vie familiale et violent les droits de ses enfants, puisque le seul objectif de Gerard Piqué est d’assurer leur bien-être et de rétablir leurs droits à la vie privée, à la sécurité et à la tranquillité d’esprit.

À travers ce communiqué de presse, notre client souhaite remercier le respect et la rigueur informative dont ont fait preuve certains médias et il a confiance que tout sera résolu de la meilleure façon possible, avec le bon sens qui prévaut.»