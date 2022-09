Cristiano Ronaldo sort du silence : «Je le jure. J’ai dit à ma mère, je…»

A 34 ans, Marcelo a décidé de poursuivre sa carrière après avoir mis fin à ses 15 ans de liaison avec le Real Madrid. Ce vendredi, il a été annoncé en renfort pour l’Olympiakos.

L’arrière gauche brésilien, a signé un contrat d’un an avec l’équipe grecque, avec une option pour une autre saison. «PAE Olympiacos annonce l’acquisition d’une légende du football, Marcelo, qui portera le maillot rouge et blanc.

Née le 12 mai 1988, la superstar de 34 ans a appartenu au Real Madrid de 2006 jusqu’à cette saison. Au cours de ces 16 années, il a fait 546 apparitions pour l’équipe espagnole et est devenu l’un des meilleurs footballeurs de son histoire, mais aussi celui avec le plus de trophées (25). Il a remporté cinq Ligues des champions, six championnats, quatre Coupes du monde des clubs, trois Super Coupes d’Europe, deux Copa del Rey et cinq Super Coupes d’Espagne.

Avec le Real, il inscrit 38 buts, dont un lors de la finale de la Ligue des champions 2014 face à l’Atlético. Avec l’équipe nationale brésilienne, qu’il a représentée 58 fois avec un score de six buts, il a disputé deux Coupes du monde (2014, 2018) et remporté la Coupe des Confédérations (2013). Avant de signer pour le Real Madrid, il a joué pour Fluminense», a écrit le club sur son site officiel.