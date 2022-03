Pete Davidson met en danger la garde des enfants de Kim Kardashian

Grâce aux caméras du tunnel du Santiago Bernabéu, il a été possible de voir que Karim Benzema, le héros de la rentrée contre le PSG, a changé de maillot avec un joueur parisien à la mi-temps.

RMC Sport a diffusé une séquence dans laquelle KB9 et Kylian Mbappé sont vus en train d’échanger amicalement. Ce qui n’est pas trop surprenant si l’on considère que, depuis le retour des jeunes lyonnais en équipe de France, ils ont construit une relation particulière (ils ont coïncidé à l’Euro et à l’UEFA Nations League, qu’ils ont remporté)

Donatello l’a brisé lors du match nul contre le Real Madrid, pouvant se convertir au match aller et au match retour. Malheureusement pour leur cause, malgré leur belle performance individuelle, le PSG a chuté dans la dernière demi-heure et on sait tous comment l’histoire s’est terminée : KB9 et Modric ont mené une culbute qui fait désormais partie de l’histoire de l’UEFA Champions League.

Kylian Mbappé a inscrit 26 buts et 14 passes décisives en 36 matchs disputés cette saison avec le PSG. Brutal.

Karim Benzema vit sa meilleure saison en tant que footballeur professionnel. En mars, il a 32 buts et 14 passes décisives en 34 matchs joués avec le Real Madrid. L’art de jouer et de faire jouer.