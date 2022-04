Mauvaise nouvelle pour Pelé

Le combat continue pour Pelé. A 81 ans, la légende du football brésilien lutte contre un cancer du côlon découvert en septembre dernier. Dans le cadre de son traitement, le triple champion du monde a été admis à l’hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo afin de suivre son traitement.

L’état de santé d’Edson Arantes do Nascimento est «bon et stable, et il devrait quitter l’hôpital dans les prochains jours», a fait savoir l’hôpital.

Celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de l’histoire doit se rendre à l’hôpital une fois par mois afin de subir des examens et recevoir une chimiothérapie contre la tumeur du côlon repérée l’automne dernier.

En février, Pelé avait été hospitalisé pendant deux semaines en février en raison d’une infection urinaire découverte en marge des examens.

