Cristiano Ronaldo avoue : «Je l’ai dit la première fois. Lionel Messi est bon, mais…»

L’ex coéquipier de Cristiano Ronaldo, José Semedo a côtoyé le quintuple ballon d’or à Sporting. Leurs réalités étaient assez similaires puisqu’à l’âge de 12 ans, ils avaient quitté leur famille pour poursuivre leur rêve de devenir footballeurs professionnels à l’école de football du Sporting Lisboa. Ils étaient les plus jeunes de l’équipe et ont immédiatement commencé une relation fraternelle.

Ils ont traversé beaucoup de choses ensemble. Semedo se souvient d’une manière très particulière que Cristiano Ronaldo ne se sentait pas très soucieux de remplir ses devoirs scolaires. La raison? Il a toujours su qu’il deviendrait footballeur professionnel.

«Chaque jour, je me levais à 6h30 du matin et je me déplaçais prudemment et lentement dans la chambre. Cristiano s’est réveillé un jour et m’a demandé : ‘Semy, où vas-tu ?’ Je lui ai dit que nous devions aller à l’école sinon ils nous expulseraient et sa réponse fut : Non, restons ici et continuons à dormir. Nous allons être des footballeurs, nous n’avons pas besoin d’aller à l’école», a déclaré Semedo dans une interview aux médias officiels de la FIFA.

Semedo rappelle également la réaction franche de Cristiano Ronaldo à sa mère quand elle lui avait parlé des études. «Il a dit à sa mère, pourquoi étudier si je vais devenir footballeur ?»

Des propos qui ne rendent pas sûrement fier Cristiano Ronaldo mais qui témoignent de la grande confiance qu’il avait. José Semedo raconte même que Cr7 dès le début était clair qu’il jouerait pour Manchester United et le Real Madrid.

«Cristiano Ronaldo m’a dit: Je jouerai d’abord pour Manchester United, puis je signerai pour le Real Madrid. Quand j’y pense maintenant, tout ce qu’il m’a dit s’est réalisé», a-t-il