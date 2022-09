Ousmane Dembélé : «Depuis la première fois que Lewandowski m’a vu au Barça, il m’a dit…»

En conférence de presse ce lundi d’avant match contre la Juventus en Ligue des champions, Kylian Mbappé a répondu avec franchise sur sa relation avec Neymar.

«C’est notre sixième année ensemble, a rappelé le Français. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect mais on a toujours eu des moments un peu plus froids et des moments un peu plus chauds.

Il y a des périodes où vous allez voir qu’on est les meilleurs amis du monde et des fois on se parle moins. C’est la nature de notre relation. Mais il y a beaucoup de respect. En tout cas j’ai beaucoup de respect pour le joueur qu’il représente et l’importance qu’il a dans notre équipe.

Quand tu as deux joueurs qui ont le caractère fort comme ça, la vie n’est pas linéaire. C’est sûr que des fois il y a des choses qui se passent, mais c’est toujours dans le respect et dans l’intérêt du PSG», a conclu l’ancien Monégasque.