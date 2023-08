Onana s’explique : «C’est pourquoi j’étais en colère contre Maguire…»

André Onana a défrayé la chronique ce lundi après s’être emporté avec Harry Maguire, lors de la défaite essuyée par Manchester United contre le Borussia Dortmund, par 2-3, lors d’un match amical disputé à Las Vegas.

Le nouveau gardien des Diables Rouges a couru vers son coéquipier et lui a donné un «coup d’oreille», après avoir raté une passe qui s’est soldée par une occasion de but pour Sébastien Haller. Une attitude qu’il a tenu à expliquer après le coup de sifflet final.

«J’exige beaucoup de mes coéquipiers, car ils exigent aussi beaucoup et ils me font confiance. Ils me renvoient beaucoup de ballons, donc je dois leur donner confiance, et je veux que mes joueurs me donnent confiance», a-t-il déclaré.

«J’exige beaucoup d’eux et je le ferai, car ce sont de grands joueurs. Pour moi, c’est un grand honneur de jouer avec ces défenseurs. [Lisandro] Martínez et Harry [Maguire] font de grandes choses. Ce sont des joueurs importants pour le club», a-t-il ajouté, cité par le journal britannique Mirror.

L’international camerounais a déclaré qu’il n’avait rien contre l’Anglais : «C’est un bon joueur, l’un des capitaines de l’équipe. C’est très important, et il est bon avec le ballon, donc j’exige beaucoup de lui. C’est un gars formidable. J’ai une bonne relation avec lui».