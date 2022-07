Officiel : Barcelone annonce la signature de Christensen

Lionel Messi est une véritable légende du football mondial. Il a son actif un nombre impressionnant de trophées. Mais son ancien coéquipier au FC Barcelone, Ivan Rakitic s’est vanté d’un titre que le génie argentin ne remportera certainement jamais

Dans une interview accordée à La Liga TV, le milieu de terrain Croate a admis que l’argentin était le meilleur joueur de l’histoire.

Toutefois, il a profité de l’occasion pour lancer une pique à l’endroit septuple Ballon d’Or. En effet, Rakitic a déclaré que La Pulga ne remportera jamais l’UEFA Europa League.

«Une fois, j’ai dit à Leo (Messi) : «Tu sais que tu es le meilleur, tu as tout gagné. Mais j’ai un titre que tu n’auras jamais : tu ne gagneras jamais la Ligue Europa». Parce qu’il ne la joue pas !», a déclaré Ivan Rakitic.

Par ailleurs par le passé, dans l’émission El Partidazo sur la chaîne COPE, l’ex international Croate avait déjà raconté ses souvenirs avec le l’argentin :

«Au final, je pense que chacun doit raconter sa propre histoire. Je me souviens toujours des premiers jours, il a été l’un des premiers à m’approcher, à me proposer son aide.

La vérité est que, personnellement, je me suis toujours parfaitement entendu avec lui et que je lui voue beaucoup de respect. Je ne peux pas dire que nous ayons été les meilleurs amis du monde.

C’est normal, c’est un très grand vestiaire et vous ne pouvez pas vous entendre avec tout le monde comme ça. Mais mon respect pour lui et je suis convaincu que son respect pour moi ont toujours été communs, et nous nous sommes parfaitement compris.», a-t-il ajouté.

Pour rappel, Ivan Rakitic a passé six belles années au FC Barcelone aux cotés de Lionel Messi disputant 310 matchs pour 35 buts.

Certains de ses buts sont d’ailleurs restés dans la mémoire des supporters catalans, comme celui qu’il a inscrit en finale de la Ligue des Champions en 2015 face à la Juventus.