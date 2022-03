Nigeria : privé de sexe par sa femme, ce père de 46 ans viole sa fille de 6 ans

À Lagos au Nigeria, la police a arrêté le sieur Jimoh Rafiu, âgé de 46 ans après qu’il a violé sa fille de 6 ans. Après son arrestation, le père a déclaré qu’il a agit sous l’effet de l’alcool et aussi parce que sa femme lui privait de sexe.

L’information a été révélée par Sahara Reporters dans un rapport publié. «La victime de six ans a déclaré que son père s’allongeait sur elle et mettait sa main et sa virilité dans son vag*n, et pointait son bas-ventre. Selon la mère, avant qu’elle ne revienne du travail, l’agresseur déshabillait toujours leur fille en expliquant que c’est à cause de la chaleur.

Et comme il est le père, elle n’y a jamais pensé. Elle a dit qu’il y avait un jour où elle baignait sa fille, mais elle ne lui a pas permis de laver son vag*n. Elle a essayé de la forcer mais elle pleurait sérieusement. Elle l’a emmenée à l’intérieur et lui a demandé qui avait touché son vag*n, ce qui lui faisait ressentir de la douleur.

La réponse a choqué la mère lorsque la petite fille a dit : “c’est mon papa”. Elle l’a immédiatement confronté mais il ne l’a pas nié et il a promis d’arrêter l’acte. Deux jours plus tard, la fillette s’est mise à pleurer à cause de douleurs au bas-ventre. Elle a été emmenée chez une infirmière qui lui a donné un soulagement de la douleur.

Il n’y a pas eu d’amélioration. La mère s’est présentée au poste de police d’Idimu et a été référée au Centre d’orientation pour les agressions s3xuelles d’Idera (SARC) pour obtenir de l’aide. Le 24 février, l’agresseur a été arrêté par OC Human Rights Madam Wunmi et son équipe. Merci à IPO Peju pour sa réponse rapide.

On a demandé à l’agresseur s’il avait eu des relations s3xuelles avec la fille ? Il a répondu par l’affirmative. La raison qu’il a donnée était que sa femme refusait d’avoir des relations s3xuelles avec lui. Il a dit qu’il abusait de sa fille après avoir bu de l’Ogogoro (gin local)». Triste réalité !