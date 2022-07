Nigeria : «J’ai besoin d’un homme qui me fait…», révèle Tiwa Savage

Cela fait des années que Capucine Anav a pris la décision de quitter son poste de chroniqueuse chez TPMP. Elle affiche son ventre arrondi sur les réseaux sociaux.

Depuis son départ en juin 2017, les rumeurs de son éventuel retour dans le programme de C8 font couler beaucoup d’encre. En mars 2021, le magazine Public dévoilait que la jeune chroniqueuse aurait eu un rendez-vous secret avec l’animateur de TPMP.

En effet, il se disait que Cyril Hanouna lui aurait même fait une belle proposition et qu’elle pourrait revenir dans l’émission. Chose qui n’est jamais arrivée !

Entre temps, en 2018, Capucine Anav dévoilait son bouquin Authentique. Où elle évoque d’ailleurs son départ du programme phare de C8.

L’ancienne animatrice a donc profité de son ouvrage pour expliquer les raisons qui l’ont poussée à partir de l’émission. «Fin de l’émis­sion, je me dis que la tension va retom­ber et je rejoins tout le monde dans la loge de Cyril. Il me lance: ‘Alors la tricheuse !’. Son regard est noir, péné­trant», écrit la future maman.

«Bien sûr que je suis vénère. S’il y a un truc que je déteste bien, c’est la triche ou que l’on me mente. Tu as fait les deux, on passe pour des cons», aurait poursuivi l’animateur. Cette histoire aurait donc encouragé la jeune femme à quitter l’émission.

Aujourd’hui, elle s’occupe donc de sa marque de prêt à porter, Authentique. Et se prépare aussi à accueillir son premier bébé. Avec son époux, ils semblent d’ailleurs en plein déménagement. À en croire les Stories de cartons sur son compte Instagram !