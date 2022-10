Nicki Minaj : la chanteuse fête le deuxième anniversaire de son fils

En réponse aux propos antisémites continus de son ex-mari Kanye West, Kim Kardashian a condamné le discours de haine.

«Je suis solidaire de la communauté juive et je demande que la terrible violence et la rhétorique haineuse à leur encontre cessent immédiatement», a écrit Kim Kardashian dans une histoire Instagram plus tôt cette semaine.

Aux côtés de sa mère Kris Jenner, ses sœurs Kendall, Kylie et Khloé Kardashian ont posté sur les réseaux sociaux des messages condamnant l’antisémitisme de West. «Je soutiens mes amis juifs et le peuple juif», ont-ils partagé lundi.

En passant, Kanye West a perdu son compte Twitter au début du mois après avoir déclaré son intention de commettre la Mort par 3 sur les Juifs. Le mot définit un état de sécurité nationale. De plus, il semblait qu’il voulait infliger des dégâts. Après avoir été banni d’Instagram pour avoir posté des messages laissant entendre que les Juifs contrôlent les médias, Kanye West a posté son tweet antisémite.