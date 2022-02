Nicki Minaj : «Ce qui est intéressant, c’est que Kanye West m’a fait…»

Au fil du temps, de plus en plus de détails sur la vie du prince Harry et de Meghan Markle en Californie sont révélés. Juste le duc de Sussex a rompu le silence et s’est exprimé sur sa santé mentale : il a avoué qu’il souffrait de burn -out, un syndrome caractérisé par un épuisement lié au stress au travail.

Le petit-fils de la reine Elizabeth II a partagé des détails sur la façon dont elle prend soin d’elle alors qu’elle élève ses jeunes enfants, Lilibet Diana et Archie, qui, espère-t-elle, ne s’épuiseront jamais.

Auparavant, le prince Harry avait raconté comment il gère les problèmes de santé mentale diagnostiqués depuis plusieurs années : dans la série documentaire «The Me You Can’t See», co-créée par Oprah Winfrey et le duc de Sussex, il racontait que il souffrait d’anxiété et de dépendance à l’alcool, des situations qui l’ont amené à demander de l’aide et à suivre une thérapie.

A cette occasion, en compagnie de Serena Williams, il a révélé qu’il souffrait de burn -out et qu’il pratiquait diverses activités qui l’aidaient à se sentir mieux.

Le prince Harry révèle qu’il souffre de burn-out

Le duc de Sussex a organisé une émission en direct avec la star du tennis Serena Williams et le fondateur de la société de santé mentale BetterUp Alexi Robichaux.

Dans cette conversation, ils se sont penchés sur la «forme mentale» et juste à ce moment de l’interview, Harry a admis qu’il souffrait d’épuisement professionnel et a avoué qu’il sentait qu’il «atteignait la fin de tout ce qu’il avait».

Pour faire face à l’épuisement professionnel, Harry a révélé qu’il avait une routine quotidienne dans laquelle il profitait de chaque minute gratuite pour lui-même et a déclaré qu’il aimait passer du temps, que cela aidait sa santé mentale. Ainsi, le prince Harry se repose lorsque son fils de 2 ans Archie est à l’école et que Lilibet Diana fait la sieste.

Harry a dit qu’il utilise son temps libre pour faire de l’exercice, promener le chien, méditer et sortir dans la nature. «Je sais que j’ai besoin de méditer tous les jours», a-t-il déclaré.

Qu’est-ce que le syndrome d’épuisement professionnel ?

Il fait référence à l’épuisement au travail, un type de stress lié au travail qui génère un état d’épuisement physique ou émotionnel, qui entraîne insomnie, fatigue, tristesse, colère, irritabilité, hypertension artérielle, entre autres symptômes, selon la clinique Mayo.