Napoli décide de ne plus signer un joueur africain après le départ de Kalidou Koulibaly

Ces derniers temps, Will Smith est au centre de l’attention. Après avoir posté une vidéo sur sa chaîne YouTube s’excusant auprès de Chris Rock pour sa réaction excessive et claque subséquente, c’est au tour de son ex-femme de le critiquer.

L’ex-femme de Will Smith, Sheree Zampino, a rejoint une émission de téléréalité intitulée The Real Housewives of Beverly Hills et ses commentaires n’ont pas été doux. Dans une précédente interview, il avait confié que la relation qu’il entretient avec Will et sa femme n’a pas toujours été aussi parfaite qu’il n’y paraît.

«Vous avez trois dynamiques différentes, trois personnalités et croyances différentes, et différentes manières de faire les choses. Et il y a eu des moments où nous nous sommes heurtés et ça n’a pas été joli», a-t-elle admis sur le podcast Behind the Velvet Rope.

Malgré cela, Sheree assure que leur relation est bonne dans l’ensemble, notamment avec Jada car elle s’est toujours comportée comme une seconde mère avec Trey, le fils qu’elle a avec Will Smith.

Compte tenu de cela, il a également déclaré qu’il n’avait pas à demander la permission au père de son fils pour vouloir participer à l’émission de téléréalité, bien qu’il sache que le moment est délicat.

«Je ne sais pas ce que je ressens à l’idée d’envoyer un texto à Will et Jada disant : ‘Je vais être dans l’émission pendant environ quatre minutes, pouvez-vous regarder les 44 autres ?’ Je ne pense pas que ce soit quelque chose que je devrais faire», a-t-elle conclu.