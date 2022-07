Naples fait ses adieux à Kalidou Koulibaly !

Ce samedi 16 juillet 2022, l’équipe de Naples a officialisé le départ de Kalidou Koulibaly qui s’est engagé avec Chelsea en Premier League anglaise.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, les dirigeants napolitains ont fait leurs adieux à l’international sénégalais.

«Kalidou,

nous avons passé 8 saisons pleines d’émotions ensemble, vivant des moments qui resteront gravés à jamais dans notre mémoire.

Tu es arrivé à Naples un peu plus qu’un garçon, tu pars que tu es un homme, avec la conscience que tout ce que tu as fait avec la chemise bleue… EST DE L’HISTOIRE.

Vous avez montré votre valeur non seulement sur le terrain, mais aussi dans les batailles sociales, pour lesquelles nous avons travaillé ensemble. Notamment contre le fléau du racisme, pour une société plus juste et solidaire.

Pour le club, les supporters et la ville vous êtes et serez toujours un exemple à suivre car Kalidou Koulibaly restera l’un des nôtres. Un homme qui vit sa vie avec engagement et sérieux professionnel.

Nos chemins divergent. Nous respectons votre décision de vivre d’autres expériences. Nous vous aimerons toujours et où que vous alliez, rappelez-vous que Naples sera toujours votre maison.

Naples»