Nani envoie un message à Cristiano Ronaldo

Nani s’est exprimé ce mercredi sur la situation actuelle de Manchester United et, notamment, de Cristiano Ronaldo, avec qui il avait partagé un vestiaire à Old Trafford.

«Nous n’avons pas joué ensemble depuis longtemps. Ce n’est plus un gamin. Les temps changent et les réactions et les attitudes peuvent également changer. Mais on voit qu’il fait de même. Il n’aime pas perdre, il réagit quand l’équipe ne va pas bien, c’est juste des moments différents. Il est de nouveau à Manchester United, mais il a fait le tour du monde, il a bien fait dans différentes équipes», a déclaré l’ailier portugais sur la chaîne Youtube Five de Rio Ferdinand .

«Il est dans une équipe où les entraîneurs essaient de construire une équipe solide, mais ce n’est pas facile, cela prend du temps. Mais Cristiano n’a pas de temps à perdre, il a hâte qu’ils construisent une équipe ou que la prochaine saison soit meilleure. Il veut rester au top, marquer des buts et être la figure. C’est pourquoi les réactions sont normales, nous avons tous parfois de mauvaises réactions».