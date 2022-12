Mulhouse : quatre surveillants mis en examen pour des violences sur un détenu

La cour d’assises de Colmar a condamné mercredi 30 novembre un homme de 65 ans à sept ans de prison pour avoir délaissé sa mère, décédée à 86 ans dans un état de délabrement physique avancé, et à 3 ans de prison avec sursis le médecin de cette dernière, pour non assistance à personne en danger.

A l’issue de trois jours de débats, la fille de la victime, âgée de 61 ans, placée sous curatelle renforcée et poursuivie pour non dénonciation de mauvais traitement et non assistance à personne en danger, a elle été relaxée.

En mai 2017, selon le récit du journal L’Alsace, des ambulanciers avaient été appelés pour déplacer d’un étage à un autre l’octogénaire, dans un immeuble d’un quartier «très défavorisé» de Mulhouse.

Sur place, ils découvrent une femme couverte d’escarres et de plaies, présentant des signes de dénutrition et de déshydratation. Ils décident de la transporter aux urgences, où elle décède quelques heures plus tard.

«Choquée»

«Choquée» par l’état du corps de la patiente, l’équipe hospitalière décidera ensuite d’effectuer un signalement au procureur de la République. L’enquête a établi que la victime, qui vivait avec son fils, n’avait plus quitté son lit ni été douchée depuis 2015.

Selon plusieurs témoins, le fils, qui percevait le RSA, sans autre lien social ou affectif que celui partagé avec sa mère, était «dépassé» par la situation. N’osant plus la laver, il se contentait de lui nettoyer le haut du corps. Il était poursuivi pour «délaissement d’un personne hors d’état de se protéger, suivi de mort».

Le médecin traitant, lui, était venu voir la victime deux jours avant sa mort, pour sa visite mensuelle. Il a expliqué à la cour n’avoir reçu aucune «plainte» de sa patiente, mais a reconnu être «passé à côté» de son état de santé et a admis une «série de défaillances».

Pour ses manquements, le médecin s’était déjà vu infliger un blâme par le conseil de l’ordre. Il a pris sa retraite en avril 2021. L’expertise psychologique a insisté sur la «pauvreté relationnelle» et la «grande pauvreté affective» dans laquelle vivait la famille.

