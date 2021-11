Mondial 2022 (Q) : les onze officiels du match Bénin – Madagascar

Dans une interview avec la presse espagnole, Toni Freixa ancien candidat aux élections présidentielles du FC Barcelone a déclaré que c’est le moment pour Laporta de recruter Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo et Barcelone. Deux mots qui semblaient clairement en conflit. Mais maintenant que Messi a quitté le Barça en pleine crise économique, le lien entre la star portugaise, ancien joueur du rival du Real Madrid, et l’emblème culé est séduisant.

Toni Freixa qui a perdu le droit de vote au profit de Joan Laporta a été interviewée pour une émission télévisée sur l’état actuel de l’emblème Blaugrana et a identifié une opportunité qu’est de recruter Cristiano Ronaldo.

«S’il y a un moment pour commettre cette folie, c’est maintenant. Et une telle folie serait l’embauche de Cristiano Ronaldo, dans un scénario où Barcelone traverse un moment de changement et Manchester United traverse une phase délicate, l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer étant assez contesté. D’ailleurs, Messi ne vit pas ses jours les plus heureux au PSG, en France non plus…», a-t-il déclaré.