Mondial 2022 (Q) : le Bénin s’offre le Madagascar et se replace

L’une des dynamiques les plus fréquentes actuellement dans le monde du football est d’organiser une Dream Team en considérant les meilleurs joueurs de tous les temps.

Et pendant plusieurs années, le grand Ronaldo Nazário s’est chargé de mener à bien cet exercice avec les médias officiels de l’équipe nationale d’Angleterre.

Il est inévitable que dans ce type d’équipe il n’y ait pas d’absences importantes, mais il faut dire qu’El Fenómeno, qui a demandé à être inclus dans son onze de rêve, a tout de même mis en place une véritable équipe.

Dans les buts, il se retrouvait avec l’éternel Gianluigi Buffon. Pour la défense, il a sélectionné Cafu, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro et Roberto Carlos. Il a proposé Zinedine Zidane et Andrea Pirlo comme milieux de terrain. Et il a commis un délit de folie totale dans lequel, en plus de se mettre, il a considéré Lionel Messi, Diego Armando Maradona et Pelé.

«Quels joueurs vais-je choisir ? Ils n’ont pas besoin d’explications (rires). Le gardien est Buffon. Les défenseurs seront Maldini, Fabio Cannavaro, Cafu et Roberto Carlos. Au milieu de terrain se trouve Zidane, Maradona, Messi et Pirlo est l’autre. Maintenant, j’en ai deux, n’est-ce pas ? Alors Pelé… je peux le porter ? Alors, Pelé et moi. Je sais qu’il me manquait beaucoup de joueurs, mais c’est ma Dream Team», a été tout ce que Ronaldo a souligné lors de la constitution de son Idéal XI de toute l’histoire, dans une vidéo (2016) publiée sur la chaîne YouTube officielle de l’Angleterre.

L’équipe de rêve historique DE Ronaldo Nazário

Gardien : Gianluigi Buffon (Italie).

Défenseurs : Roberto Carlos (Brésil), Paolo Maldini (Italie), Fabio Cannavaro (Italie) et Cafu (Brésil).

Milieu de terrain : Zinedine Zidane (France) et Andrea Pirlo (Italie).

Attaquant : Diego Maradona (Argentine), Ronaldo Nazário (Brésil), Pelé (Brésil) et Lionel Messi (Argentine).

Il convient de noter que lors de la construction de leur alignement, R9 a demandé s’il pouvait être éligible pour l’équipe lui-même et cela a limité un espace d’alignement.

S’ils ne l’avaient pas laissé penser à lui-même, il aurait sûrement opté pour quelqu’un comme Cristiano Ronaldo, Ronaldinho ou Kaká. Et ce sont des légendes dont il a fait l’éloge à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Pelé a inscrit 77 buts au cours des 92 matchs qu’il a disputés avec l’équipe nationale de l’équipe nationale brésilienne. Il est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe brésilienne.

Zinedine Zidane a été champion du monde en marquant un doublé en finale, le champion de l’UEFA Champions League a marqué une œuvre d’art en finale et le champion d’Eurocup a été MVP de l’ensemble du tournoi. Une éternelle légende du jeu.

Lionel Messi est le footballeur avec le plus de Ballons d’Or (6), de Souliers d’Or (6) et de Pichichis (8) de l’histoire. Impossible de ne pas le sélectionner.

Gianlugi Buffon a été élu 5 fois par l’IFFHS meilleur gardien du monde : 2003, 2004, 2006, 2007 et 2017. Il partage le record du plus grand nombre d’élections dans cette dynamique avec Iker Casillas et Manuel Neuer.

Paolo Maldini a figuré à deux reprises (1994 et 2003) dans la shortlist finale du Ballon d’Or. Il ne fait aucun doute qu’il est l’un des meilleurs défenseurs jamais vus.

Cafu est le seul joueur de toute l’histoire à avoir participé à trois finales de Coupe du monde différentes : 1994, 1998 et 2002. De plus, personne n’a plus de matchs (142) joués avec l’équipe nationale brésilienne que lui.