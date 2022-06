«Messi est au dessus de Cristiano, Platini et Zidane», a déclaré cette légende

Qui est meilleur? Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Le débat, déjà historique, est toujours d’actualité en ce milieu d’année 2022 malgré le fait que les deux stars vivent leurs dernières années. C’est pourquoi, de temps en temps, même une légende du passé s’y réfère et déclenche un nouveau feu. Et maintenant, Marco Van Basten l’a encore fait.

Le Néerlandais, l’un des plus grands buteurs de tous les temps et vainqueur de trois Ballon d’Or dans les années 1980 et 1990 avec l’AC Milan, a une nouvelle fois donné son avis sur ce qui est le mieux. Et c’était à nouveau fort.

«Cristiano est un grand joueur, mais ceux qui disent qu’il est meilleur que Messi ne connaissent rien au football, ou le disent de mauvaise foi. Il est unique. Impossible à imiter et impossible à répéter. Un joueur comme lui apparaît chaque 50 ou 100 ans Enfant, il est tombé dans la marmite du génie du football», a déclaré Van Basten pour le Corriere Dello Sport en Italie, où ce qu’il dit est toujours un mot sacré.

Bien sûr, bien qu’il ait Messi là-haut, Van Basten ne le voit pas parmi les plus grands de tous les temps, puisque le trio principal, à son avis, est toujours issu des légendes précédentes : «Pelé, (Diego) Maradona et (Johan) Cruyff sont pour moi les trois meilleurs de l’histoire. Enfant, je voulais être comme Cruyff. C’était mon ami. Il me manque. Pelé et Maradona étaient aussi incroyables». Et il a même osé différencier Maradona de Messi.

«Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met en avant pour partir en guerre». Van Basten estime également que Messi est au-dessus des autres : «Je n’oublie pas Cristiano Ronaldo, (Michel) Platini ou (Zinedine) Zidane».

En rappel, Marco van Basten, a joué pour deux clubs, l’AFC Ajax étant le premier, entre 1982 et 1987, et l’AC Milan le second, entre 1987 et 1992. Il a remporté trois Ballon d’Or (1987, 1988 et 1992), deux Champions Championnat avec l’AC Milan (1989 et 1990) et l’Euro 1988 avec les Pays-Bas. Il a dû prendre sa retraite à presque 29 ans en raison de plusieurs blessures à l’une de ses chevilles.