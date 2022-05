Marseille : le père de famille attaqué au couteau devant l’école de ses enfants est décédé

Alors que ces derniers temps, tout le monde entier jette des pierres à la ville de Dubaï à cause de cette fameuse affaire de Porta Potty, Maître Gims quant à lui raconte une histoire étonnante pour faire l’éloge de la ville.

Le célèbre artiste a raconté une histoire riche en humilité. «L’année passée, je suis allé à Dubaï avec ma femme pour juste un week-end. Elle avait besoin de repos et moi aussi. Quand on travaille, il faut se reposer aussi alors on a décidé d’aller passer trois jours à Dubaï. Arrivés à Dubaï, il y avait tellement de beaux endroits paisibles pour dormir mais nous avons opté pour l’hôtel Marina Dubaï.

Arrivés devant l’hôtel Marina Dubaï, une jeune fille est venue nous saluer, elle nous a gentiment salués et puis elle a pris nos bagages pour nous amener à l’accueil.

Ensuite, elle nous a conduits dans notre chambre d’hôtel avec nos bagages, même le sac à main de ma femme, elle a pris. Le lendemain, on nous a donnés une carte d’invitation pour nous dire qu’il y avait une grande soirée à l’hôtel Marina Dubaï pour souhaiter la bienvenue aux touristes qui logent à l’hôtel Marina.

Ce jour là, il y avait tellement de célébrités, j’ai fait la rencontre de Fally Ipupa, l’acteur John Dumelo et Lady Ponce qui étaient là pour le Week-end aussi. Je vous rappelle que l’hôtel Marina Dubaï fait plus de 50 étages, plus de 100 étages même je pense.

Pendant la soirée, une jeune fille prend le micro pour nous souhaiter la bienvenue dans son hôtel et qui nous voyons ma femme et moi ?

La jeune fille qui a porté nos bagages hier quand on est arrivé à l’hôtel Marina Dubaï, cette jeune fille qui a porté les bagages est celle là même qui s’appelle Marina, elle est la propriétaire de ce géant hôtel Marina Dubaï.

C’est là j’ai compris que dans la vie, malgré les milliards qu’on a, malgré les nombreux comptes bancaires qu’on a, malgré les grosses voitures de luxe que nous conduisons, nous devons être humbles dans la vie».