Marco Reus a mentionné l’autre légende du Barça avec laquelle il aurait le plus aimé jouer

Pendant plusieurs années, on a demandé directement à Marco Reus le nom des footballeurs avec lesquels il aimerait le plus jouer. Et en plus de mentionner à la fois Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l’actuel capitaine du Borussia Dortmund s’est retrouvé avec l’une des légendes les plus spéciales du Fútbol Club Barcelona.

Dans la section Apprendre à connaître les stars des médias officiels de l’UEFA, le footballeur allemand expérimenté a cité Don Andrés Iniesta comme l’un de ses partenaires de rêve sur le terrain aux côtés de Messi et Cristiano.

Reus a reconnu qu’il n’était pas seulement un fan total des footballeurs les plus constants de l’histoire, mais aussi de la classe, du génie et de la vision de l’homme qui a marqué le but le plus important de l’équipe nationale espagnole.

«Avec quels joueurs aimerais-je jouer ? De préférence avec les meilleurs au monde, comme Messi ou (Cristiano) Ronaldo. Au milieu de terrain ce serait avec (Andrés Iniesta)», a déclaré le chiffre de la Bundesliga, selon ce qui a été collecté (2015) par le site officiel de l’UEFA.

La même année, Reus a avoué qu’il avait grandi en ressentant une admiration particulière pour le FC Barcelone, car c’était le club qu’il avait le plus choisi lorsqu’il jouait à PlayStation.

Alors cette réponse, dans laquelle il met en avant deux figures éternelles du culé club comme Messi et Iniesta, prend tout son sens.