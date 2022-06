Marcelo : «Si je joue contre le Real Madrid…»

Marcelo a parlé de son sentiment et de son avenir, après avoir fait ses adieux à l’équipe du Real Madrid ce lundi 13 juin 2022, après la fin de son contrat avec le club, dans lequel il a passé 15 ans jusqu’à ce qu’il devienne l’un des dirigeants historiques du Club.

Marcelo a déclaré, lors de sa dernière conférence au Real Madrid, qui a été rapportée par le journal espagnol Marca.

«Je ne pense pas à l’avenir, je vis dans le présent, et il est difficile de quitter le club dans lequel j’ai passé presque toute ma vie, mais l’avenir ne me fait pas peur et je suis très content de moi.

Tout ce que j’ai accompli jusqu’à présent est en partie dû à mon grand-père, qui a toujours parié sur moi, m’a laissé libre de choisir et m’a fait mûrir et vieillir plus tôt que d’habitude.

Un problème pour revenir et travailler ici après la fin de ma carrière, je n’avais pas pensé à prendre ma retraite jusqu’à présent, il n’y aura pas de problème si je joue contre le Real Madrid, où j’ai tout réussi ici, et si c’est à mon tour d’affronter l’équipe, il n’y a pas de problème et je serai un professionnel.

Dans les grands clubs, il y a de grands joueurs à tous les postes, et j’étais remplaçant de Roberto Carlos, et je ne voulais pas être son remplaçant, mais je voulais faire mon histoire et chacun a son style et méthode, et il n’y a personne dans l’histoire comme Roberto, mais je suis aussi Marcelo et je fais mon histoire.

J’ai discuté de la question de jouer avec tous les entraîneurs, et c’est finalement pour l’entraîneur, et la saison dernière, j’ai réalisé que je voulais toujours jouer. Je ne peux pas rester un an ou deux parce que je suis triste.»