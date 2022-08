Manchester United : la réaction de Cristiano Ronaldo après la victoire contre Liverpool

Près de trois mois après l’annonce de sa séparation avec Shakira, Gerard Piqué s’est affiché en embrassant publiquement une jeune femme au cours d’un événement qui s’est déroulé en Espagne.

Après son divorce, le média britannique The Sun a révélé l’identité possible de sa nouvelle compagne, une jeune fille de 23 ans qui étudie les relations publiques et travaille chez Kosmos, dans l’une de ses entreprises. Cependant, cela n’a été confirmé que dimanche, lorsque le footballeur s’est montré très affectueux lors d’une soirée en amoureux.

Pour la première fois, le défenseur du FC Barcelone s’est affiché publiquement dans les bras d’une nouvelle femme au cours du festival Summerfest Cerdanya, qui s’est déroulé vendredi dernier en Espagne.

Et décidément, le sportif semble bel et bien déterminé à assumer cette nouvelle relation. Gestes tendres, baisers, sourires complices avec l’intéressée… Gerard Piqué prouve bien qu’il a laissé Shakira aux oubliettes, à en croire les photos publiées sur les réseaux sociaux.

De plus, le couple était accompagné du frère et du père du footballeur, ce qui fait courir des rumeurs selon lesquelles la relation est en passe de devenir quelque chose de sérieux.