Manchester United : Donny Van de Beek aura-t-il une chance avec la blessure de Pogba ?

Il a affronté des personnages historiques tels que Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Ronaldinho ou Kaka. Dans l’équipe nationale brésilienne, il a rencontré certains des joueurs les plus talentueux de ces derniers temps.

Et tout au long de sa trajectoire de plus de deux décennies, il a coïncidé avec des légendes dont le jeu se souviendra éternellement. Cependant, il y a un joueur spécifique qui l’a émerveillé d’une manière particulière par rapport au reste. Votre nom? Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Lorsqu’il y a quelques années, dans la dynamique The Best of des médias officiels de la FIFA, on lui demandait de citer le meilleur joueur de toute l’histoire, la récente signature du FC Barcelone a confirmé que dans ce débat le nouveau 30 du Paris Saint-Germain parce qu’il est le footballeur le meilleur et le plus spectaculaire qu’il ait vu de toute sa vie.

Lionel Messi, le plus grand de tous pour Dani Alves

«Le meilleur footballeur de tous les temps ?», lui ont- ils demandé, dans une vidéo (2017) partagée sur la chaîne YouTube officielle de la FIFA. Et le champion olympique, qui rejouera avec le maillot du Barça à partir de janvier prochain, a répondu : «J’ai choisi Messi parce que c’est lui que j’ai vu jouer. Je n’entends que ce qu’ils disent sur les autres joueurs et je ne peux pas le corroborer (rires). Alors, je choisis toujours celui que j’ai pu voir».

Dani, qui a complété sa réponse en disant que Neymar est l’autre talent qui l’a le plus émerveillé dans sa carrière, a absolument tout gagné avec Lionel Messi.

Ils ont célébré deux triplés, obtenu le premier sextet du match et formé une paire inoubliable dans la meilleure scène que le FC Barcelone ait jamais connue.

Dani Alves a célébré 23 titres avec Lionel Messi au FC Barcelone. Une société qui ne sera jamais oubliée par tous les fans du Barça.

Dani Alves est l’ailier qui est apparu le plus de fois (8) dans le Mondial FIFA/FIFPro 11 de l’histoire : 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018. Un ailier de légende.