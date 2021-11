«Mais c’est quoi ce penalty pour la RDC ?», des journalistes de Canal+ et de Rfi critiquent l’arbitre du match RDC-Bénin 

Lorsque 2021 a commencé, personne ne pouvait imaginer que Dani Alves clôturerait l’année en tant que membre du FC Barcelone . Mais c’est arrivé.

Grâce aux changements structurels qui ont eu lieu dans le club catalan (arrivées de Joan Laporta et Xavi Hernández), et après que l’emblématique arrière latéral brésilien a résilié son contrat avec Sao Paulo (il est resté en tant qu’agent libre), l’opération a pu être consommée

Même s’il ne pourra pas disputer de matchs officiels avant janvier, le joueur le plus vainqueur de l’histoire rejoindra l’entraînement à partir de la semaine prochaine. Et dans l’équipe du Barça, ils ont reçu la nouvelle avec joie.

Sergio Busquets, le capitaine, est heureux de savoir qu’il partagera à nouveau une équipe avec le légendaire footballeur sud-américain. Vous n’avez aucun doute qu’il y contribuera.

«Nous connaissons tous Dani, mis à part la qualité qu’il a en tant que joueur, son esprit de vainqueur, d’être positif, de faire du bien au groupe, d’être un leader. Et bien sûr, cela nous sera utile. Le club et l’entraîneur ont décidé que c’était l’occasion puisque Dani était sans équipe. Et, eh bien, je suis heureux de retrouver un autre ancien coéquipier, qui sera désormais mon partenaire», ont déclaré le milieu de terrain historique espagnol, dans une interview accordée à Tati Mantovani pour TNT Sports.

Dani Alves et Sergio Busquets ont célébré ensemble 23 titres collectifs. Champions d’absolument tout.

Dani Alves a disputé 391 matchs lors de sa première étape avec le FC Barcelone. C’est le deuxième étranger avec le plus d’actions dans toute l’histoire de l’entité. Seul Lionel Messi (778) le surpasse.